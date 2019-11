Hiram Garcia sulla possibilità di vedere Superman nei film di Shazam e Black Adam

In settimana l'attore Henry Cavill ha rotto il silenzio su Superman, annunciando un suo futuro ritorno nei panni dell'iconico Uomo d'Acciaio della DC Films.

Molti di voi sicuramente ricorderanno le questioni relative al cameo di Cavill in Shazam!, e adesso Hiram Garcia, produttore dell'annunciato live-action di Black Adam con Dwayne Johnson, ha parlato di un eventuale presenza di Superman nel prossimo film della saga DC.

"Penso che l'universo DC sia un universo meraviglioso e siamo aperti a tutto", ha spiegato Garcia. "Abbiamo grandi aspirazioni per questo progetto. Siamo amici di Henry, e Dwayne ed Henry sono amici, e il personaggio è un grande marchio dei fumetti. E ho sempre adorato l'idea. Chissà? Ma cavoli, l'idea di Black Adam e Superman è davvero fantastica. Sarebbe davvero potente".

Parlando di un cross-over con Shazam, Garcia ha aggiunto:

"Alla fine noi adoriamo l'idea di un universo condiviso, e penso che i fan impazziscano per questa cosa. Adorano vedere questi personaggi interagire fra di loro. Quindi abbiamo piani molto ambiziosi. Come possiamo farlo e orchestrarlo ed è tutto in lavorazione."

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che The Rock in persona ha confermato che nel film di Black Adam assisteremo all'esordio della Justice Society of America, inclusi personaggi come Hawkman, Atom Smasher e Stargirl.