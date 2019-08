Himesh Patel si unisce al cast di Tenet, il nuovo film di Cristopher Nolan

Continua a prendere forma Tenet, il nuovo attesissimo film di Cristopher Nolan, al cui già ben nutrito cast va ad aggiungersi il nome di un attore che vedremo a breve nelle sale italiane con l'ultimo film di Danny Boyle.

Si tratta, per l'appunto, del protagonista di Yesterday (in uscita in Italia il prossimo 26 settembre) Himesh Patel. L'attore, che nel film di Boyle ha collaborato con Lily James, James Corden, Kate McKinnon e la popstar Ed Sheeran, va quindi ad aggiungersi ad un cast che già comprende nomi come quelli di Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

Su Tenet, purtroppo, non ci sono ancora altre novità: Nolan sta com'è suo solito mantenendo il massimo riserbo sulla trama, e tutto ciò che sappiamo è limitato al fatto che si tratterà di un film che riguarderà questioni di spionaggio internazionale. Qualcuno, però, sta già volando con la fantasia: pare infatti che secondo alcuni ci sia la concreta possibilità che il film sia il seguito di Inception, cult dello stesso Nolan con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy e Cillian Murphy.

Al regista di Interstellar però piacciono gli enigmi: ecco, allora, quali piccoli indizi è possibile trovare nel brevissimo teaser trailer di Tenet. Buon divertimento!