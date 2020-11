Hillbilly Elegy, Ron Howard ringrazia gli utenti di Twitter che hanno gradito il film

Hillbilly Elegy avrà anche avuto un punteggio bassissimo su Rotten Tomatoes, ma su Netflix US è tra i film più visti della piattaforma (in Italia è al sesto posto), e Ron Howard ha voluto ringraziare coloro che su Twitter lo hanno informato di aver gradito il film.

Non tutte le pellicole possono essere acclamate da pubblico e critica, ma l'ultimo film diretto da Ron Howard, Hillbilly Elegy, sembra non essere piaciuto proprio alla stampa.

Abbastanza feroci sono stati infatti i commenti sul film da parte dei giornalisti (su Rotten Tomatoes siamo a quota 26%, mentre il Metascore è di poco più generoso con un 39), che in gran parte hanno salvato unicamente un'ottima interpretazione da parte di Glenn Close nei panni di Mamaw.

Tuttavia, il pubblico sembra invece essere di parere opposto, e non solo su Rotten Tomatoes l'audience score è attualmente al 79%, ma su Twitter sono stati numerosi i post carichi d'entusiasmo per il film, ai quali Howard sta personalmente rispondendo.

"Sono contento che ti sia piaciuto" scrive in risposta a un utente, "È un grande complimento per il film, grazie" a chi ha affermato che il film fosse anche meglio del libro, o ancora "Glenn Close è una persona fantastica e una vera artista. Sono contento che Hillbilly Elegy ti sia piaciuto, e grazie per aver condiviso la tua opinione" a chi si complimentava con la performance della Close.

E voi, che ne pensate? Avete già visto Hillbilly Elegy (Elegia Americana in italiano)? Fateci sapere la vostra nei commenti.