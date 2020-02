Hillary Clinton sul caso Weinstein: 'Il verdetto parla da sé'

Al Festival di Berlino, dove viene proiettata la docuserie Hillary, l'ex senatrice Hillary Clinton ha commentato il verdetto del tribunale di New York su Harvey Weinstein, il produttore hollywoodiano condannato per stupro e violenza sessuale. Secondo la ex first lady e candidata alla Casa Bianca, "il verdetto della giuria parla davvero da solo."

Nella giornata di oggi anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato il verdetto, sottolineando anche le donazioni di Weinstein ai democratici, e alla campagna presidenziale della stessa Clinton.

Alla domanda se in futuro ci sarà maggior controllo sulle fonti di tali donazioni, Hillary Clinton ha risposto che Weinstein aveva fatto lo stesso anche in occasione delle campagne di Obama, Kerry e Gore. "Io non non so se ciò dovrebbe impedire a chiunque altro di contribuire alle campagne politiche" ha insistito, "ma certamente dovrebbe porre fine al tipo di comportamento per il quale è stato condannato."

Interpellata sul nome del suo candidato democratico ideale per le prossime elezioni presidenziali americane, Hillary Clinton ha affermato che la sua priorità è quella di "mandar via Donald Trump" e che sosterrà chiunque affronterà l'attuale presidente. "Aspettiamo e vediamo chi nomineremo noi democratici."

Parlando della docuserie Hillary, presentata a Berlino dopo l'anteprima mondiale al Sundance, la ex senatrice ha dichiarato di essere rimasta colpita dal modo in cui la regista Nanette Burstein e i produttori l'hanno costruita. "Sono davvero sorpresa per come hanno preso tutto questo materiale e lo hanno trasformato in un film avvincente. Non si tratta solo della mia vita, si tratta della vita delle donne, della nostra politica, di tutte le sfide che una persona deve affrontare nella vita. Sono grata di aver avuto la vita che ho avuto."