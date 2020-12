Hilary Swank è una detective seducente e spietata nel trailer ufficiale di Fatale

Lionsgate ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Fatale, nuovo thriller psicologico diretto da Deon Tylor che vede come protagonisti Hilary Swank e Michael Ealy, in vista dell'uscita prevista per il 18 dicembre nelle sale americane.

Il film ruota attorno alla storia di Derrick (Ealy), un agente sportivo di successo che vede la sua vita perfetta scomparire lentamente quando scopre di aver passato una selvaggia notte con una determinata detective (Swank) che lo coinvolge nella sua ultima indagine. Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle, Derrick cade sempre più a fondo nella sua trappola, mettendo a rischio la sua famiglia, la sua carriera e anche la sua stessa vita.

Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Kali Hawk, Danny Pino e la star di Luke Cage Mike Colter. "Lavorare con Michael Ealy nel mio ultimo film The Intruder mi ha permesso di vedere e cogliere la profondità a cui può arrivare per una performance. E posso attestare quanto sia impressionante", ha dichiarato il regista parlando del cast. "Inoltre è da molto tempo che desidero lavorare con Mike (Colter) quindi sono contento di avere il progetto giusto, al momento giusto, per portarlo fare!"

Nel frattempo la Swank ha ottenuto una nomination ai Critics Choice Super Award per il suo ruolo in The Hunt, il thriller distopico scritto da Damon Lindelof e arrivato in Italia direttamente in home video.