Hilary Swank su Cobra Kai: 'è l'unica cosa che mi viene chiesta e nonostante questo...'

Ormai è diverso tempo che i fan se lo chiedono: Hilary Swank tornerà in Cobra Kai? Più il tempo passa e più a questa domanda non si riceve una risposta concreta. Finalmente, però, l'attrice rompe il silenzio.

Donna forte, tenace e sensibile, Hilary Swank si è distinta negli anni per ruoli in film d'eccezione come Million Dollar Baby, The Hunt e Boys Don't Cry. Recentemente è anche diventata una detective in Fatale di Deon Taylor . Uno dei suoi ruoli più iconici è stato quello di Julie in The Next Karate Kid.

Con il progressivo successo di Cobra Kai, ormai arrivato ad una quinta stagione, i fan si chiedono se finalmente la produzione si deciderà a far ritornare anche la nostra attrice. Nel corso della serie, infatti, quasi tutti i personaggi della saga sono stati reintrodotti.

Durante una conversazione con Kelly Ripa Ryan Seacrest su Live with Kelly e Ryan, l'attrice conferma che potrebbe non essere nella serie, almeno per ora. Ma non perché non voglia... è perché non gliel'hanno proposto!

"Non sono in Cobra Kai. Nessuno mi ha chiesto di esserci. Molte persone mi chiedono se ci sarò. E' tipo la domanda che mi sento fare più spesso. Nessuno mi ha chiamata! E' davvero esilarante, giuro. E' l'unica cosa che mi viene chiesta e nonostante questo nessuno mi chiama".

Purtroppo non ci resta che sperare che i produttori rinsaviscano e decidano di chiamare la nostra attrice. Si spera il più presto possibile, perché altri membri del cast ( come Xolo Maridueña sul futuro di Cobra Kai) non sono molto fiduciosi su una futura longevità della serie.

Diteci cosa ne pensate. Ma soprattutto: secondo voi Hilary Swank dovrebbe tornare?