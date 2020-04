Hilary Duff, che fine ha fatto la star di Lizzie McGuire?

Una ventina d'anni fa (!) era davvero difficile non sapere chi fosse Hilary Duff: chi era adolescente o si apprestava a diventarlo era molto probabilmente fan di Lizzie McGuire, e chi di questa prima categoria era genitore si sarà sicuramente imbattuto più di una volta nell'allora giovanissima star Disney.

Ma cosa ne è stato di lei dopo la chiusura della serie nel 2004? Beh, sembra proprio che Hilary non abbia lasciato nulla di intentato: già negli anni immediatamente successivi al successo di Lizzie l'attrice provò a cavalcare l'onda con film come Una Scatenata Dozzina, Cinderella Story e Nata per Vincere.

Allo stesso tempo la nostra provò anche a sfondare nel mondo della musica: al momento di abbandonare i panni di Lizzie Hilary aveva già all'attivo due album, a cui seguirono Hilary Duff (2004), Dignity (2007) e Breathe In. Breathe Out. (2015).

Sul grande schermo, comunque, le cose cominciarono a non andare troppo bene esauritasi la spinta dello show che l'aveva resa celebre: dal 2005 ad oggi si contano soltanto 10 partecipazioni (nessuna delle quali di particolare successo) ed anche l'ultimo film che la vede protagonista (Sharon Tate - Tra Incubo e Realtà, del 2019) non è stato esattamente un trionfo di pubblico e critica (particolarmente impietoso, d'altronde, il confronto con la Sharon Tate di Margot Robbie in C'era una Volta a... Hollywood).

Va sicuramente meglio sul fronte serie TV: Duff è infatti sin dal 2015 tra i protagonisti di Younger, ma anche dal piccolo schermo è recentemente arrivata la cocente delusione del mancato revival di Lizzie McGuire.