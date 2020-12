Hilaria Baldwin finge di essere spagnola? La moglie di Alec risponde alle accuse

Hilaria Baldwin è finita al centro di una piccola bufera negli ultimi giorni: la moglie di Alec Baldwin, nata Hilaria Thomas, è infatti stata accusata di mentire sulle sue origini spagnole a causa dell'accento sfoggiato nel corso delle sue tante apparizioni pubbliche o sui social.

Una polemica a cui Baldwin ha voluto rispondere in prima persona, pubblicando su Instagram un lungo video in cui viene fatta chiarezza sulle sue origini: "Ho visto dei chiacchieroni online mettere in dubbio la mia identità e la mia cultura. Si tratta di qualcosa che io prendo molto seriamente, e per coloro che mi chiedono di farlo vi ripeto la mia storia, come ho già fatto tante altre volte" esordisce Hilaria nel suo post.

"Sono nata a Boston e sono cresciuta trascorrendo molto tempo con la mia famiglia tra il Massachusetts e la Spagna. I miei genitori e i miei parenti vivono in Spagna, mentre io ho scelto di vivere qui, negli USA. A casa nostra onoriamo entrambe le culture, io ed Alec abbiamo cresciuto i nostri figli come bilingue, esattamente com'è stato fatto con me. Questo per me è molto importante. Capisco che la mia storia sia un po' diversa, ma è la mia e ne vado davvero fiera" conclude poi la donna.

