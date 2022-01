Essere Hikimori: il dramma di 4 ragazzi nella nuova serie Sky, guardate il video esclusivo

I ragazzi Hikimori sono una triste realtà anche in Italia, e Sky racconterà la vita di quattro di loro attraverso la nuova serie Essere Hikimori: La mia vita in una stanza.

Documentario Sky Original prodotto da Sky e Fidelio, scritto e diretto da Michele Bertini Malgarini e Ugo Piva, Essere Hikimori andrà in onda sabato 29 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries, e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Il documentario segue la vita di quattro ragazzi: Eva, Alessio, Alessandro e Davide, che hanno scelto di non uscire mai più dalla loro stanza: non hanno uno scopo nella vita, non pensano più al futuro, non hanno date sul calendario, il loro mondo sono le loro stanze da letto e i loro computer sono le loro finestre.

Essere Hikikomori: La mia vita in una stanza è la storia di 4 poco più che ventenni, delle loro speranze, delle loro aspirazioni, dei difficili rapporti con le famiglie e dei loro coraggiosi tentativi di venirne fuori. Il documentario traccia un percorso narrativo personale per raccontare le cause sociali-familiari-caratteriali del loro isolamento, le caratteristiche del loro quotidiano, il vivere al buio come vampiri, il non mangiare, la perdita della percezione del tempo, la dipendenza da internet e infine, le speranze di rinascita personale. Inoltre, spazio anche ad altri fondamentali punti di vista: quello dei genitori, che racconteranno le loro drammatiche testimonianze e i loro difficili tentativi di creare un dialogo con i figli nel tentativo di aiutarli a uscire, e quello di Marco Crepaldi, fondatore dell’associazione nazionale "Hikikomori Italia", che da anni si occupa di sensibilizzazione, supporto e formazione sul tema dell'isolamento sociale volontario giovanile.

Infine, il documentario si caratterizza anche per la presenza di animazioni grafiche: un graphic novel dal titolo “Deep”, suddiviso in quattro capitoli che si alternano alle storie dei quattro ragazzi, nato durante una serie di incontri online e di persona con i 4 protagonisti.

