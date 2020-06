Highlander - L'ultimo immortale, un film scandito dalle note dei Queen

Questa sera alle 21:00 su IRIS verrà mandato in onda Highlander - L'ultimo immortale, il celebre cult con Christopher Lambert e Sean Connery che diede poi vita a un franchise cinematografico e a varie serie televisive (anche animate). Il film originale poté comunque contare sulla magnifica colonna sonora dei Queen.

I Queen e il mondo del cinema sembrano ormai una cosa scontatissima, specialmente alla luce del successo mondiale di Bohemian Rhapsody, ma quando la band era ancora in attività e Freddie Mercury il frontman più popolare della musica rock, erano state diverse le tentazioni di approdare sul grande schermo. La prima avvenne nel 1980 per il film Flash Gordon, cult amatissimo prodotto da De Laurentiis, citato anche nel recente Ted in cui non mancano gli accenni proprio alla soundtrack dei Queen.

La seconda collaborazione per il cinema della band fu quindi con Highlander - L'ultimo immortale, in cui però stavolta i Queen si limitarono alle sole canzoni e non allo score, che invece fu composto da Michael Kamen (noto anche per la sua collaborazione con i Pink Floyd). La celebre Who Wants to Live Forever fu scritta da Brian May dopo che questi aveva visto la scena d'amore tra Connor MacLeod e la moglie Heather nella prima parte del film. Nel corso della pellicola è possibile ascoltare "Princes of the Universe", "Gimme the Prize (Kurgan's Theme)", "One Year of Love", "Don't Lose Your Head", "Who Wants to Live Forever", e "A Kind of Magic", che vennero poi tutte inserite nell'album del 1986 intitolato appunto A Kind of Magic e divenuto uno dei maggiori successi della band. Nel film si sente anche un frammento di "Hammer to Fall", brano inserito nel precedente album dei Queen, The Works.

Highlander - L'ultimo immortale fu un flop commerciale ma divenne rapidamente il cult che tutti conosciamo. Da tempo si parla di un possibile reboot cinematografico.