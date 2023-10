Highlander: il remake con Henry Cavill si farà! La conferma del regista Chad Stahelski

La saga di John Wick deve gran parte del proprio successo al carisma di Keanu Reeves, tra i volti più amati del cinema action contemporaneo. Tuttavia, è bene non dimenticare anche chi sta dietro le quinte, o meglio dietro la cinepresa: stiamo parlando del regista Chad Stahelski, il quale ha diretto le quattro avventure cinematografiche.

Da anni, ormai, si vocifera di un suo nuovo, ambizioso progetto, vale a dire il remake di Highlander, l'iconico film fantasy del 1986 con protagonista Christopher Lamber nei panni di Connor MacLeod, membro della specie degli immortali.

Si tratta di una pellicola che vanta numerosi estimatori e tra questi vi è, senza dubbio, anche Chad Stahelski, il quale non ne ha mai fatto segreto. Ebbene, è delle ultime ore la notizia, pubblicata da Deadline, della conferma definitiva del tanto chiacchierato progetto. La sceneggiatura, attualmente, è firmata da Mike Finch e, nonostante l'ombra dello sciopero di attori e sceneggiatori, la produzione dovrebbe essere avviata nel 2024.

Stahelski, inoltre, ha riconfermato la presenza, in qualità di attore protagonista, di Henry Cavill, la persona giusta per Highlander. Vista la sua esperienza in termini di regia, è innegabile un paragone con John Wick: "Cosa c'è di diverso tra Wick e Highlander? Se dovessi fare un remake di Highlander, ti aspetteresti molta mitologia nelle prime due ore e senza farlo non potresti esplorare bene la vicenda. In questo momento, Highlander sarebbe fantastico come serie tv; avresti il tempo per porre le basi della storia e mettere in scena i flashback".

Le parole del regista, dunque, sembrano confermare i rumors iniziali secondo i quali il remake di Highlander sarebbe stato uno show. Adesso i piani sono del tutto diversi: la strada da percorrere è ancora lunga e alla fine di essa ci aspetta un'operazione cinematografica sì rischiosa ma, al tempo stesso, pensata e realizzata con passione e dedizione.