Highlander, il remake diretto da Chad Stahelski si farà? Parla il regista di John Wick

A inizio mese, Chad Stahelski (John Wick) aveva rivelato che lo sviluppo di Highlander era "decisamente difficile" a causa della mole di lavoro per restituire le stesse sensazioni dell'originale eppure migliorarlo "e girare così un film grandioso", e adesso il regista è tornato a parlare del progetto.

La cosa sicura è questa: con un quarto ultimo (o forse penultimo) film di John Wick attualmente in fase di sviluppo, Stahelski è senza dubbio impegnato nei lavori di pre-produzione del titolo, eppure le sue intenzioni sono chiarissime, perché il suo remake di Highlander vedrà la luce, o meglio il buio in sala. Il film è in lavorazione da tre anni alla Lionsgate e alla 87eleven, e in una recente intervista il regista ha ammesso "lui e il suo team sono nel bel mezzo dello sviluppo".



Parlando con Discussing Film ha infatti rivelato: "Siamo nel bel mezzo dello sviluppo cruciale di Highlander. Stiamo ritoccando lo script, scrivendo cose nuove, concettualizzando alcune sequenze, e alla fine riusciremo a fare tutto. Probabilmente ci sono molte più cose da fare di persona, ma questo non sta affatto rallentando il processo di sviluppo del remake".



