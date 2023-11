Highlander, quando esce il reboot con Henry Cavill? Abbiamo una prima data

Dopo la conferma che il reboot di Highlander si farà, ecco che cominciano a trapelare le prime informazioni sulla pellicola, e finalmente abbiamo una prima data d’uscita.

Di recente, l’amministratore delegato di Lionsgate Jon Feltheimer ha inserito il reboot di Highlander nei “fiscal '26 tentpoles”, cioè i film che vedranno la luce, salvo imprevisti, nel 2026. Il regista della pellicola sarà Chad Stahelski, il direttore della famosissima saga di John Wick con Keanu Reeves come protagonista. “Stiamo cercando di creare una sorta di prequel di "Il grande incontro". Quindi, abbiamo spazio per far crescere la proprietà. Abbiamo idee per giorni su come creare i personaggi più belli e rendere questo show televisivo epico (riferendosi al fatto che verranno ripresi elementi della serie tv all’interno del film). Penso che si tratti di una mitologia ricca, ricchissima.”

Sembra quindi che Stahelski miri al franchise, senza limitarsi a un singolo reboot, che in caso di successo diventerà la prima tappa di un nuovo percorso. A fare da protagonista sarà invece Henry Cavill, interprete dell’Uomo d’acciaio e protagonista di The Witcher nei panni di Geralt di Rivia. Cavill era stato associato al reboot già nel 2021 ma la sua presenza non era ancora del tutto confermata, fino a quando lo stesso Stahelski ha dichiarato di lavorare ormai da anni per Highlander proprio sulla figura dell’attore menzionato. Ma perché Henry Cavill è la scelta giusta per il reboot di Highlander?