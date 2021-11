Highlander, tutto pronto per il remake di Henry Cavill: ecco quando partiranno le riprese

Henry Cavill sarà il protagonista del remake di Highlander, che sarà diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski: ma quando inizieranno le riprese del progetto? Finalmente è emerso qualche dettaglio.

L'Hollywood Reporter fa infatti sapere che le riprese del remake di Highlander inizieranno nel 2022: l'informazione è stata svelata dal magazine in un lungo pezzo dedicato alla carriera passata, presente e futura della star di Man of Steel e Justice League, pezzo che se volete potete recuperare cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

"Henry ha ovviamente la fisicità giusta per questo ruolo, ma ciò non significa niente se poi non sei in grado di trasformare quella montagna di muscoli in un personaggio a tutto tondo col quale il pubblico si può identificare" ha dichiarato Stahelski. "Stiamo parlando del resto di un tizio che ha vissuto per oltre 500 anni, e io avevo bisogno di un attore che potesse fare entrambe le cose, muscoli ed emozioni".

Secondo quanto riferito Henry Cavill sarà pagato 5 milioni di dollari per il remake di Highlander, decisamente uno dei progetti più interessanti in uscita considerati i nomi coinvolti. Tutto tace ancora per quanto riguarda la data d'uscita, ma con le riprese previste per il prossimo anno si può prevedere che la distribuzione non avverrà prima del 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

