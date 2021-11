Highlander: ecco perché Henry Cavill è la persona giusta per il ruolo secondo il regista

E' tutto pronto per il remake di Highlander con Henry Cavill. Le riprese del film diretto da Chad Stahelski partiranno nel 2022, e l'attore è pronto ad aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera, che lo ha visto negli anni ricoprire il ruolo di Superman nel DCEU. Ecco perché, secondo Stahelski, Henry Cavill è l'attore perfetto per Highlander.

La grande forza di Cavill, secondo il regista, è che non solo porta la fisicità giusta per questo tipo di film, ma ha anche una gravità e un'empatia importanti, elementi necessari per interpretare un "personaggio che ha vissuto 500 anni".

L'attore è sempre stato un fan di Highlander, e non si sa se interpreterà una versione completamente nuova del Connor MacLeod di Christopher Lambert, o un personaggio inedito. La grande forza di questo interprete, secondo il regista, sta nel fatto che è in grado di portare sullo schermo sia uno spirito giovanile, sia lo spirito stanco di chi vive sul nostro pianeta da secoli.

Infatti l'arco di questo personaggio abbraccia centinaia di anni in cui cambia sempre, e vive una profonda sua crescita emotiva. "Durante il nostro primo incontro, ciò che immaginavo è stato confermato: Henry ha subito considerato l'idea del fardello dell'immortalità e si poteva vedere nei suoi occhi che poteva trasformarsi da un'anima giovane e vibrante a un'anima vecchia e saggia" ha detto Stahelski. "Era questa combinazione che mi affascinava. L'altra cosa che si notava subito era il suo essere genuino: ama davvero il prodotto da cui ci ispiriamo e ama quello che crede di poterci fare, e quando un attore ha questa grande passione, verrà fuori qualcosa di unico. Alla fine dopo 10 minuti [che lo hai incontrato] sei tipo: 'È interessante, voglio uscire con questo ragazzo'."

Adesso tutti sono curiosi di dare un'occhiata a Cavill nei panni del protagonista del film. Per il momento, però, ci dobbiamo accontentare del primo poster fanart di Highlander.