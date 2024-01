Highlander, Henry Cavill star per iniziare gli allenamenti:'Sarà un grande viaggio'

Henry Cavill ha dichiarato che molto presto inizierà ad allenarsi per uno dei suoi prossimi progetti cinematografici, il reboot di Highlander, con la premessa che si tratta di un percorso molto lungo. La star lavorerà con Chad Stahelski, regista di John Wick, per portare sul grande schermo una nuova versione del cult del 1986.

A Collider, Cavill ha espresso tutto il proprio entusiasmo e la propria concentrazione:"L'allenamento sta per iniziare seriamente. Sarà un processo di allenamento molto lungo e sono molto entusiasta di iniziare. Al momento posso dire solo questo. Voglio mantenere il riserbo il più a lungo possibile".



Il reboot di Highlander dovrebbe uscire nelle sale nel 2026 ma le riprese dovrebbero iniziare a breve. Stahelski spera che il film possa essere il primo capitolo di un nuova saga che racconterà le vicende del guerriero scozzese Connor MacLeod, che un giorno scopre di essere immortale quando sopravvive ad una ferita che doveva essere fatale durante una battaglia. Qualche giorno fa sembrava ci fossero dei dubbi sulla presenza di Henry Cavill in Highlander, smentiti dalle dichiarazioni della star.



L'attore è molto impegnato in questo periodo e oltre al tour promozionale di Argylle, il nuovo film di Matthew Vaughn, si sta dedicando anche al progetto in crescita di Warhammer 40.000, che secondo l'attore sta procedendo molto bene.



In Argylle, Cavill recita al fianco di Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell e John Cena. Vi terremo aggiornati su ulteriori novità riguardo il reboot di Highlander.