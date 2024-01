Highlander: è ancora Henry Cavill il protagonista del film di Chad Stahelski?

Questa settimana è stato annunciato ufficialmente che Chad Stahelski è stato nominato direttore creativo dei franchise di John Wick e Highlander, entrambi in mano a Lionsgate, e finalmente sono emerse grosse novità sul nuovo film della famosa saga fantasy.

Il rapporto ufficiale pubblicato da The Hollywood Reporter, infatti, conferma definitivamente il coinvolgimento di Henry Cavill in Highlander, con la star di Justice League e Argylle che interpreterà il ruolo del protagonista: resta da vedere se il personaggio interpretato dall'attore di The Witcher sarà una nuova versione di Connor MacLeod (interpretato da Christopher Lambert nel film originale) o se invece sarà un eroe completamente nuovo, ma in ogni caso Henry Cavill è stato confermato nel cast di Highlander.

Al momento non ci sono informazioni riguardanti alla trama, ma il nuovo film si atterrà alla premessa di base dell'originale: una razza di immortali i cui componenti combattano tra loro attraverso il tempo e le epoche con l'obiettivo finale di rimanere 'l'ultimo immortale' e rivendicare la Ricompensa. L'originale Highlander ha generato una serie di sequel e una serie tv, ma Chad Stahelski in passato ha anticipato che il nuovo film di Highlander potrebbe essere una sorta di prequel.

