Highlander, Henry Cavill fa ancora parte del progetto reboot?

Per Chad Stahelski, Henry Cavill è la persona giusta per Highlander ma l'attore è ancora parte del progetto non decollato sull'immortale? Data l'aura di sfortuna che gira intorno a Cavill, dopo l'addio di The Witcher e la mancata conferma per Superman, Highlander potrebbe essere il progetto vincente per l'attore.

A confermare la presenza di Henry Cavill è stato proprio il regista Chad Stahelski: il regista e creatore di John Wick ha condiviso alcuni importanti aggiornamenti sul remake dopo anni di silenzio, confermando che Cavill è parte del progetto. Il remake di Highlander che probabilmente sarà un prequel avrà come protagonista Cavill ma i dettagli della trama, come del resto il cast, rimangono top secret. Malgrado alcuni piccoli aggiornamenti, il regista non ha ancora comunicato l'inizio delle riprese (senza contare i molti impegni del regista con gli spin-off di John Wick e il quinto film della saga) né a fornito dettagli sullo status della sceneggiatura che potrebbe essere influenzata dallo sciopero degli sceneggiatori.

A ogni modo, Henry Cavill tornerà nelle vesti di protagonista del remake di Highlander forse spezzando la maledizione degli ultimi anni. Stahelski, infatti, ha sempre ritenuto che l'attore e il reboot del film cult fossero legati: "Lavoro su Highlander ormai da anni, per Henry Cavill", ha detto il regista della saga di John Wick a Deadline. L'intento del regista è ben più ampio del "semplice" remake di Highlander bensì di creare un grande franchise, seguendo le orme dello sviluppo di John Wick con Keanu Reeves.