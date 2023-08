Highlander, il film con Henry Cavill sarà un un prequel della saga? Grosse novità

Dopo aver svelato nuovi dettagli sullo status di John Wick 5, il regista Chad Stahelski ha avuto modo di svelare qualche anticipazione in più sull'atteso remake di Highlander con Henry Cavill.

Parlando con Josh Horowitz per il famoso podcast Happy Sad Confused, Stahelski ha rivelato che nel dare vita al reboot di Highlander lui e il suo team creativo hanno unito elementi delle vecchie serie TV per creare un franchise di Highlander ancora più ampio. Inoltre, il regista ha lasciato intendere che il nuovo film potrebbe fungere da prequel dell'intera saga.

“Penso che ora abbiamo degli ottimi elementi" ha dichiarato Chad Stahelski. "Il problema è che quando hai per slogan una frase come 'ce ne può essere solo uno', non puoi semplicemente uccidere al primo colpo. Ti dirò innanzitutto, la nostra storia coinvolge molti dei vecchi personaggi e cose del genere, ma teniamo conto anche di molti elementi di tutti le serie televisive e stiamo cercando di fare una specie di prequel: abbiamo capito che c'è un ampio spazio di manovra per far crescere questa IP."

Insomma con Henry Cavill fuori da Superman e The Witcher, l'attore ha trovato una nuova saga di cui essere protagonista assoluto? Staremo a vedere. Ricordiamo che Henry Cavill è stato scelto per il reboot di Highlander nel 2021, ma da allora il progetto non è ancora decollato.