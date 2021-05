Highlander, è già tempo di fanart per Henry Cavill: ecco come lo immagina BossLogic

Nella giornata di ieri è stato annunciato il casting di Henry Cavill nel reboot di Highlander attualmente in fase di sviluppo per Lionsgate, ma sono bastata solo poche ore a BossLogic per dedicare all'attore una prima fanart a tema.

Tra i tanti titoli cult della storia del cinema che riceveranno il trattamento remake/reboot c'è anche Highlander - L'Ultimo Immortale, il film del 1986 diretto da Russell Mulcahy con Christopher Lambert, Sean Connery e Tom Clancy, che per l'occasione sarà rielaborato dal regista di John Wick Chad Stahelski.

E mentre il suo sviluppo sta richiedendo diverso tempo e tanto impegno (se ne parlava già dal 2009, ma solo nel 2016, con l'arrivo di Stahelski, il progetto ha iniziato a formarsi come si presenta al momento), nelle ultime ore la pellicola sembra stare assumendo tratti sempre più definiti grazie anche all'annuncio dell'ingresso di Henry Cavill nel cast.

"Grandi notizie oggi! Sono un fan di Highlander fin da quando ero bambino. Avendo avuto già a che vedere con le spade, e con un regista di talento come Chad Stahelski al timone del progetto, questa è davvero un'opportunità incomparabile. Tuffarsi a capofitto nel franchise storytelling con tutti gli strumenti a nostra disposizione renderà questa un'avventura che io (e si spera anche tutti voi) non dimenticheremo mai" confermava infatti Cavill nel suo ultimo post di Instagram.

Ma per ogni grande colpo di casting c'è un artista che ha sempre la fanart pronta da condividere dopo appena qualche ora, BossLogic, che anche questa volta ha già messo mano ai pennelli (digitali) per mostrarci che aspetto potrebbe avere l'attore di The Witcher nel film.

E voi, che ne pensate? Vi piace questa fanart? E siete contenti per l'annuncio? Fateci sapere nei commenti.