High School Musical, quel personaggio era gay: la conferma nella serie TV!

High School Musical ha sempre cercato in tutti i modi di raccontare il mondo adolescenziale americano. Ad anni di distanza dall'uscita dell'ultimo film, nella serie tv è stata confermata una teoria riguardante un amatissimo personaggio della saga che per anni è stato al centro del dibattito dei fan.

Per anni la Disney ha sempre rifiutato l'idea che Ryan Evans, fratello di Sharpay potesse essere gay. Nonostante i film giochino sempre su questo tipo di ambiguità la questione non è mai stata esplicitata. Sia il regista della saga che lo stesso attore per anni avevano combattuto riguardo la questione affermando quanto avessero sempre visto il personaggio in quella prospettiva. Dopo l'ingresso dello storico cast di High School Musical nell'ultima stagione della serie, si è deciso di rendere ufficiale la cosa.

In una clip pubblicata su Twitter si vede il personaggio baciare quello che, potenzialmente, potrebbe essere il suo compagno. Secondo il regista, infatti, il coming out di Ryan sarebbe arrivato dopo il college quando è diventato più consapevole di se stesso e della propria personalità. "Abbiamo deciso che probabilmente avrebbe fatto coming out al college" aveva già raccontato il regista in una intervista del 2020 "Si trattava meno di fare coming out e solo di lasciare che i suoi veri colori si facessero avanti" ha concluso.

Nel frattempo vi consigliamo la nostra recensione della terza stagione di High School Musical. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!