High School Musical, Kenny Ortega ricorda il cult Disney: 'Rifarei tutto da capo'

Ogni generazione ha avuto il suo musical simbolo, per quanto sia un genere ed i nati negli anni '90 non fanno eccezione: tra amanti e haters, tutti hanno ascoltato almeno una volta le canzoni di Troy e Gabriella in High School Musical. A ricordare i "bei tempi" della saga Disney con Vanessa Hudgens e Zac Efron è proprio il creatore Kenny Ortega.

Tra i prestigiosi meriti del ballerino e coreografo ricordiamo anche Dirty Dancing, Hocus Pocus e The Descendants, ma è il musical scolastico ad essere particolare motivo di vanto per Ortega:

"Le mie esperienze come attore, musicista, direttore di scena per concerti e come regista, ho messo la mia intera vita in High School Musical. Quando ricevetti il copione e lessi di questo atleta della squadra di basket che si avvicinava al teatro e se ne innamorava ho pensato: 'Sì, sono io!' [...] High School Musical ha trovato un pubblico che nessuno non si era nemmeno reso conto esistesse: non c'era posto in cui andassimo che non lo amasse. Abbiamo suonato dal vivo in tutti gli stadi dell'America Latina, con 73.000 persone in Argentina e 93.000 persone a San Paolo, in Brasile. Quello che abbiamo ottenuto con High School Musical è stato il risveglio di una parte del pubblico che ora è attiva e cerca sempre nuovi stimoli, quindi no, non cambierei nulla. Sono molto grato a Disney Channel e a tutti coloro che hanno partecipato e mi hanno aiutato a trovare Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu e Lucas Grabeel".

Il regista ha poi ricordato un aneddoto divertente legato ai primissimo momenti della produzione:

"All'inizio, ricordo che un recensore mi disse: "Andiamo, High School Musical? Non è mica 'It's no Singing in the Rain'. Tra me e me pensai: 'Dio, no!' Singing in the Rain richiese mesi e mesi e mesi di prove e un'incredibile quantità ottimismo e investimenti da parte degli Studios. Era l'epoca d'oro del musical cinematografico, mentre noi volevamo solo creare un nuovo dei musical... Ma avevamo solo cinque dollari e otto settimane. Quando poi High School Musical ebbe successo scrissi a quel critico chiedendogli come lo facesse sentire sapere di avere torto marcio e lui mi rispose: "Touché".