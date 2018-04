High Life: Robert Pattinson e Juliette Binoche nelle nuove immagini ufficiali

Sono state diffuse sul web alcune nuove immagini ufficiali dell'atteso, nuovo film dell'acclamata regista franceseche vedrà tra i protagonisti anche

E nelle foto di oggi - diffuse da Vanity Fair - vediamo ancora il Pattinson dal look rasato indossare un casco da astronauta molto minimal, il tutto catturato in un primo piano che non lascia troppo spazio al contorno. Il progetto, comunque, sarà un drama sci-fi dalle tematiche filosofiche e con una forte introspezione sui protagonisti della vicenda.

La storia del film ruoterà intorno a un gruppo di condannati che deciderà di accettare una missione suicida all'interno di un buco nero per uscire di prigione. Nel cast del film troveremo anche Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek e Clair Tran.

Per la Denis e la Binoche si tratta della seconda collaborazione consecutiva dopo L’amore secondo Isabelle; quest’ultimo arriverà finalmente nelle sale italiane il prossimo 19 aprile grazie a Cinema.

A collaborare con il progetto troveremo anche l'Agenzia Spaziale Europea come consulente esperto e l'artista visivo Olafur Eliasson per la creazione del buco nero. High Life sarà il film film in lingua inglese della Denis, conosciuta per i suoi lavori con L'Intrus, Beau Travail e White Material. Un titolo decisamente interessante e da tenere d'occhio, specie in vista del Festival del Cinema di Cannes, come sempre in programma a maggio, vetrina importante nella quale High Life potrebbe essere presentato in anteprima mondiale.

Il film è uno dei più attesi del 2018 e non ha ancora una data d’uscita ufficiale.