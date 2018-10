High Life: primo trailer ufficiale per il film di Claire Denis con Robert Pattinson

Wild Bunch Distribution ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di High Life, il nuovo film dell'acclamata regista Claire Denis che vede nel cast Robert Pattinson e Juliette Binoche. Trovate il trailer all'interno della notizia.

Descritto come un thriller sci-fi, High Life sarà un dramma con ambientazione spaziale e sarà dominato da tematiche filosofiche e una forte introspezione sui protagonisti della vicenda. La storia del film ruoterà intorno a un gruppo di condannati che pur di uscire di prigione deciderà di accettare una missione suicida all'interno di un buco nero.

Il film, presentato al Toronto International Film Festival e al New York Film Festival di quest’anno, sarà distribuito nelle sale francesi a partire dal 7 novembre 2018, mentre non è ancora nota la data d’uscita nelle sale americane (dove sarà distribuito da A24) né in quelle italiane.

Il cast della pellicola comprende anche Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzeke Clair Tran. Ha collaborato con il progetto anche l'Agenzia Spaziale Europea come consulente esperto, mentre l'artista visivo Olafur Eliasson si è occupato della creazione del buco nero. Il film è stato scritto da Jean-Pol Fargeau e Geoff Cox, mentre fra i produttori figurano Oliver Dungey, Laurence Clerc, Olivier Thery-Lapiney, Andrew Lauren e DJ Gugenheim.

Per la Denis e la Binoche si tratta della seconda collaborazione consecutiva dopo L’amore secondo Isabelle; quest’ultimo è stato distribuito nelle sale italiane lo scorso 19 aprile.