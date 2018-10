High Life: un primo teaser trailer per il film con Robert Pattinson e Juliette Binoche

Wild Bunch Distribution ha diffuso in streaming un primo breve teaser trailer di High Life, dramma fantascientifico con protagonisti Robert Pattinson e Juliette Binoche.

La pellicola, diretta da Claire Denis e presentata al Toronto International Film Festival e al New York Film Festival di quest’anno, sarà distribuita nelle sale francesi a partire dal 7 novembre 2018, mentre non è ancora nota la data d’uscita nelle sale americane (dove sarà distribuito da A24) né in quelle italiane.

La storia del film ruoterà intorno a un gruppo di condannati che deciderà di accettare una missione suicida all'interno di un buco nero per uscire di prigione. Nel cast del film troveremo anche Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek e Clair Tran.

Per la Denis e la Binoche si tratta della seconda collaborazione consecutiva dopo L’amore secondo Isabelle; quest’ultimo è stato finalmente distribuito nelle sale italiane lo scorso 19 aprile grazie a Cinema.

A collaborare con il progetto troveremo anche l'Agenzia Spaziale Europea come consulente esperto e l'artista visivo Olafur Eliasson per la creazione del buco nero. High Life sarà il primo film in lingua inglese della Denis, conosciuta per i suoi lavori L'Intrus, Beau Travail e White Material. Un titolo decisamente interessante e da tenere d'occhio. Le prime recensioni da oltreoceano hanno provato a riassumere il film descrivendolo come un incrocio tra Interstellar di Christopher Nolan e il cinema di Andrei Tarkovsky, ma che anche questi paragoni non gli rendono giustizia.