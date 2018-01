High in the Clouds: Jon Crocker scriverà il film d'animazione per Paul McCartney

Il progetto di un film d’animazione tratto daè in mano allo studio Gaumont dal 2009 e ora ha trovato il suo sceneggiatore principale.

Si tratta di Jon Crocker, autore dello script di The Woman In Black: Angel of Death e collaboratore per la sceneggiatura iniziale di Paddington; Crocker si occuperà di tradurre in immagini l’omonimo libro per bambini scritto da Paul McCartney insieme allo scrittore per l’infanzia Philip Ardagh. Pubblicato nel 2005, racconta la storia di Wirral lo scoiattolo, che intraprende un viaggio per trovare il paradiso animale di Animalia dopo che la foresta in cui viveva è stata distrutta e sua madre uccisa dai bulldozer.

Crocker, che è già al lavoro sullo script, ha iniziato la propria carriera come assistente alla regia nei film del franchise di Harry Potter, lavorando per Alfonso Cuaròn e Mike Newell. Gaumont, il più antico studio del mondo, produrrà il film con Michael Lynne e Bob Shaye, e con la MPL Communications di McCartney.

È probabile che l’ex Beatle presterà la propria voce a uno dei personaggi principali della storia e che il film conterrà una serie di canzoni originali composte da artisti vari, tra cui si fa il nome di Lady Gaga.