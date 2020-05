High Flying Bird, il sequel si farà? Tutti i dettagli

Dopo The Last Dance su Netflix, l'annuncio di un nuovo film dedicato al mondo del basket con Adam Sandler e l'arrivo di Space Jam: A New Legacy con LeBron James, ecco che André Holland (Moonlight, The Eddy) ha recentemente rivelato che sarebbe in lavorazione un sequel del bel High Flying Bird di Steven Soderbergh.

Parlando ai microfoni di Reckon Interview, infatti, la star del primo film e protagonista anche di Selma e della prima stagione di Castle Rock ha confermato la messa in sviluppo di un secondo capitolo delle gesta di Ray Burke, l'agente sportivo da lui interpretato nell'opera di Soderbergh.



Dice Holland: "Sì, stiamo lavorando a un sequel del film. Non l'ho detto a nessuno, in realtà... però sì, ci stiamo lavorando. La speranza è che possa essere realizzato, ovviamente, ma immagino che la risposta definitiva l'avrete quando uscirà questo secondo film da 90 minuti".



Quando poi gli fanno notare l'accostamento tra la situazione vissuta da Burke nel primo capitolo, con lo sciopero dei giocatori del NBA, e il lockdown del basket dovuto alla Pandemia, l'attore spiega cosa avrebbe fatto l'agente sportivo: "Nella mia immaginazione, penso che Ray, prima di tutto, vorrebbe assicurarsi che i suoi clienti stiano bene. Che ognuno di loro abbia le proprie finanze a posto. Che tutti stiano bene, le loro famiglie e ovviamente la salute. Una volta fatto questo, penso che probabilmente lo userebbe come opportunità per provare a livellare ulteriormente il campo di gioco. Per me è questo che racconta. Ed è quello che volevamo per il film infatti, questo bilanciamento di potere, lavoro e gestione".



