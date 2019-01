High Flying Bird: Netflix ha pubblicato il trailer italiano del film

Ecco a voi il trailer di High Flying Bird, il nuovo film Netflix. Il trailer che potete vedere nel player è in italiano e la pellicola è diretta dal regista Steven Soderbergh.

Steven Soderbergh ha collaborato, per la prima volta, con Netflix a High Flying Bird, un film scritto da Tarell Alvin McCraney, che ha vinto l’Oscar per Moonlight. Nel cast di questo prodotto per il servizio di streaming troviamo, tra gli altri, Andre Holland, che ha lavorato già precedentemente con Soderbergh alla serie televisiva intitolata The Knick e Zazie Beetz, attrice che abbiamo visto in Deadpool 2 nei panni di Domino. Ci saranno anche anche Zachary Quinto (Star Trek) e Kyle MacLachlan (Twin Peaks), oltre a Melvin Gregg (Freakish), Sonja Sohn (The Wire) e Bill Duke (Predator). Tra gli interpreti si annovera anche Caleb McLaughlin di Stranger Things.

La trama di questo film ci racconta che, nel corso di un lockout del basket professionistico, l’agente sportivo Ray (interpretato da André Holland) si trova coinvolto nella disputa tra la lega e i giocatori. La sua carriera è a serio rischio, ma Ray punta comunque in alto. Ha solamente 72 ore a disposizione per salvare la situazione e, grazie a un piano ambizioso, riesce a spuntarla sui pezzi grossi del basket. inoltre, riesce anche a trovare una scappatoia che potrebbe cambiare per sempre le regole del gioco. In questo momento non si sa bene chi sia a comandare il gioco e chi invece dovrebbe farlo di diritto.