Hideo Kojima vuole rivoluzionare il mondo del...cinema?! 'Sto creando un nuovo medium'

In una nuova intervista a The Guardian, il leggendario autore di videogame Hideo Kojima ha parlato di uno dei suoi misteriosi progetti, presumibilmente la annunciata esclusiva Xbox, che a suo dire qualora avesse successo potrebbe rivoluzionare il mondo del cinema e non solo quello dei videogiochi.

Kojima, le cui opere, specie in tempi più recenti, hanno spesso potuto vantare vezzi e caratteristiche del grande schermo, dagli approcci alla regia alle numerose collaborazioni con autori e star come Guillermo Del Toro, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn, Margaret Qualley e Elle Fanning, ha infatti dichiarato:

"Il mio prossimo gioco sarà quasi come un nuovo medium, e se avrà successo cambierà tutto, non solo il mondo dei videogiochi ma anche quello del cinema. La sfida per me ora come ora è costruirne la struttura: è bello sperimentare con qualcosa di completamente nuovo e avere successo, ma c'è una grande differenza tra un esperimento e qualcosa che invece diventa parte della vita di tutti i giorni. Da un punto di vista commerciale è di certo più sicuro essere la seconda o la terza persona che va a provare qualcosa di nuovo, mentre se sei la prima le cose cambiano ed è tutto molto più difficile. Io, però, voglio essere il primo. Voglio continuare ad essere il primo".

