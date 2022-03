Hideo Kojima svela il suo film di Batman preferito: la risposta vi sorprenderà!

A distanza di una settimana dall'uscita nelle sale di The Batman, il guru del settore videoludico Hideo Kojima ha svelato quale tra i film con protagonista il Cavaliere Oscuro è il suo preferito in assoluto che arriva addirittura a definire un capolavoro. Kojima è sempre attento ai gusti del suo pubblico e non fa mistero dei suoi gusti cinefili.

Dopo aver espresso il suo apprezzamento per The Batman (perlomeno del trailer), Hideo Kojima ha svelato che il suo film di Batman preferito è LEGO Batman - Il film, diretto da Chris McKay nel 2017 e spin-off diretto di The LEGO Movie. Già in passato, Kojima è sempre stato attento a svelare i suoi gusti personali non nascondendo spesso una cera inclinazione verso quello che è anche il suo pubblico di riferimento, come quella volta che elogiò la Snyder Cut di Justice League dopo la sua diffusione su HBO Max.

Intanto, pochi giorni fa a Kojima è andato il Premio delle Belle Arti del Ministero dell'Istruzione Giapponese. Il comitato ministeriale che ha insignito Kojima del prestigioso Media Arts Awards per le Belle Arti sottolinea l'impegno profuso dallo stesso papà di Metal Gear nel plasmare, con Death Stranding, una dimensione capace di superare le teorie esistenti sulle connessioni tra giocatori che coabitano in un medesimo contesto virtuale. Hideo Kojima è il secondo sviluppatore di videogiochi ad essere scelto per l'annuale Premio delle Belle Arti del Ministero dell'Istruzione Giapponese con la categoria Arti Multimediali istituita nel 2008: il primo maestro del settore a conseguire questo importante riconoscimento è stato, nel 2010, Shigeru Miyamoto, il leggendario papà di Super Mario e The Legend of Zelda.

