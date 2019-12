Per Hideo Kojima è Parasite il miglior film del 2019. Ecco la sua Top 5

È stato un anno importante, per Hideo Kojima, perché il 2019 ha finalmente visto l'uscita del tanto atteso e misterioso Death Stranding, rivelatosi un videogioco concettualmente avanguardista e sperimentale, ovviamente divisivo lato gameplay ma con una direzione artistica e una regia davvero sorprendenti.

Da Kojima è meglio aspettarsi questo tipo di qualità, comunque, essendo il brillante game director anche un regista dall'occhio sopraffino, tanto che vorrebbe debuttare proprio al cinema nei prossimi anni, chissà quando, chissà come. Detto questo, nel suo gigantesco bagaglio culturale che comprende musica, letteratura e storia c'è anche tanto (tantissimo!) cinema, che è forse l'arte più vicina a Kojima e al suo modo di intendere la narrazione.



Proprio per questo ha voluto condividere con i suoi fan via Twitter quelli che a suo avviso sono i 5 migliori film dell'anno, almeno del "suo" anno, cioè visti tra gennaio e dicembre 2019. Come potete leggere anche dal titolo, comunque, Parasite è in cima alla classifica. Di seguito l'intera Top 5:



1. PARASITE DI BONG JOON-HO

2. BORDER - CREATURE DI CONFINE DI ALI ABBASI

3. THE IRISHMAN DI MARTIN SCORSESE

4. AN ELEPHANT SITTING STILL DI HU BO

5. COLD WAR DI PAWEL PAWLIKOWSKI



