Hideo Kojima entra in Criterion Collection! Scoprite i film consigliati dall'autore

Hideo Kojima è entrato in Criterion Collection, un riconoscimento non da poco per il celebre autore di videogame 'cinematografici', padre di capolavori come Metal Gear Solid e Death Stranding.

Che cos'è la Criterion Collection? Per i non collezionisti di home-video, basti dire che si tratta di un'importante azienda che si occupa di portare in dvd, bluray o 4K versioni restaurate e rimasterizzate di una selezione dei più importanti film della storia del cinema, di qualsiasi nazionalità o industria, sia classici che recenti, in edizioni più o meno prestigiose (e più o meno costose). La rubrica 'Closet' di Criterion Collection consiste nell'invitare una personalità di spicco del mondo del cinema (attori, registi, direttori della fotografia, ecc) nell'archivio fisico dell'azienda: l'invitato ha a disposizione una 'busta della spesa' (letteralmente) che potrà riempire a piacimento con qualsiasi titolo Criterion a disposizione, a patto di condividere con il pubblico un aneddoto speciale relativo a quel film oppure un rapido commento.

Non è insolito che il Closet di Criterion ospiti personalità non esattamente legate al mondo del cinema, come in questo caso Hideo Kojima (che comunque sta lavorando, tra le altre cose, anche ai film di Metal Gear Solid e Death Stranding), ma quando accade è sempre una novità. L'ingresso di Kojima è quindi l'ennesimo avvicinamento tra cinema e videogame, che nel 2023 si sono toccati come non mai grazie al successo di Super Mario Bros nelle sale cinematografiche e The Last of Us in televisione.

Qui sotto potete trovare la lista completa dei film Criterion scelti da Hideo Kojima, tutti giapponesi (e abbastanza scontati, potrebbero aggiungere i più perfidi):