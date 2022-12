Hideo Kojima su Death Stranding: ''Non cerco soldi facili, voglio un film d'essai''

Che Death Stranding diverrà un film è stato reso noto poco meno di una settimana fa e da allora numerosi sono i fan che attendono aggiornamenti sul progetto targato Hideo Kojima e Alex Lebovici. In una recente intervista con IGN, il celebre game designer e produttore ha raccontato qualcosa sul progetto.

Sono settimane calde per Death Stranding, il videogioco del 2019 sviluppato da Kojima Productions e con protagonista il corriere Sam Porter Bridges. Dopo l'annuncio di un sequel con la pubblicazione del trailer ufficiale di DS2 ai The Game Awards, è stata resa nota la collaborazione tra Hideo Kojima e il produttore Alex Lebovici per la realizzazione di un adattamento cinematografico del gioco.

Il progetto parte con delle aspettative abbastanza alte, visto l'enorme successo del videogioco e la sua impronta altamente cinematografica. Secondo le prime dichiarazione di Kojima, però, la strada che si vorrà seguire per il film sarà ben lontana dalle tipiche mega produzioni Hollywoodiane, tutte soldi ed esplosioni: ''Ho ricevuto molte offerte, ma la mia intenzione fin dall'inizio non è mai stata quella di realizzare un film per le masse e Alex Lebovici degli Hammerstone Studios concorda con me su questo punto'', ha affermato l'autore, facendo capire come Death Stranding non sarà necessario un blockbuster Hollywoodiano così come siamo abituati ad intenderli.

Nello spiegare qualcosa in più, Kojima ha anche confessato di non guardare ai soldi come obiettivo ultimo del suo lavoro: ''Il guadagno non è una cosa su cui mi concentro. Sto puntando ad un approccio più d'essai!''. Con un progetto ancora al suo stato embrionale, non resta che attendere per ulteriori aggiornamenti sulla pellicola. In attesa di notizie ad hoc, qui la trama di Death Stranding!