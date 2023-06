Hidden Strike, pubblicato il primo trailer del film con Jackie Chan e John Cena!

Due leggende del cinema d'azione insieme in un film che si prospetta essere ad altissimo tasso di adrenalina. E' stato pubblicato il primo trailer di Hidden Strike nuova pellicola con protagonisti Jackie Chan e John Cena nei panni di due agenti delle forze speciali.

Mentre l'attore americano negli ultimi anni si è fatto notare per il suo lavoro nei prodotti DC gestiti da James Gunn, Jackie Chan ci ha tenuto a mantenere il suo status di leggenda delle arti marziali. Nel trailer vediamo i due attori interpretare due ex soldati spinti a difendere un gruppo di civili aiutandoli ad attraversare la cosiddetta "autostrada della morte", in una missione ad altissimo rischio. La pellicola, che arriverà in streaming negli USA, si prospetta essere adattissima per gli appassionati di action.

Mentre ci è voluto quasi un anno per veder arrivare Peacemaker in Italia su TimVision, Cena non si è fermato realizzando anche questo nuovissimo film. Tra deserti, terroristi e presunte guerre per il petrolio, la pellicola ci proporrà una coppia inedita ma che potrebbe avere molto successo. Entrambi gli attori sono famosi per la loro ironia e questo potrebbe portare ad un film adrenalinico e molto divertente e godibile.

L'ultimo lavoro di John Cena è stata proprio la serie tv Peacemaker di cui vi consigliamo la nostra recensione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!