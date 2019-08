A Hidden Life: primo trailer ufficiale per il nuovo film di Terrence Malick

Dopo la clip ufficiale pubblicata nei mesi scorsi è ora il momento di dare un vero primo sguardo a A Hidden Life, l'attesa nuova pellicola diretta da Terrence Malick che è stato presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes.

Potete trovare il trailer ufficiale del film all'interno della notizia.

Basato su una storia vera, il film racconta la storia un eroe sconosciuto chiamato Franz Jägerstätter, che si rifiutò di combattere per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando il contadino austriaco viene condannato a morte per alto tradimento, la sua fede incrollabile e il suo amore per la moglie Fan e i suoi figli mantengono vivo il suo spirito.

Scritto e diretto da Malick, il film vede come protagonisti August Diehl e Valerie Pachner; nel resto del cast troviamo anche Maria Simon, Tobias Moretti, Bruno Ganz, Matthias Schoenaerts, Karin Neuhäuser, Ulrich Matthes.

Il film targato Fox Searchlight, etichetta ora di proprietà della Disney, debutterà nelle sale americane il prossimo 13 dicembre. In attesa sapere di più sulla distribuzione italiana del film vi rimandiamo ai pareri della critica su A Hidden Life, da molti definito come il miglior film di Malick dai tempi di The Three of Life.

Leggete la nostra recensione di A Hidden Life.