Heroes & Villains, il regista di It Follows farà il cinecomic più rivoluzionario di sempre

The Hollywood Reporter segnala che David Robert Mitchell, acclamato autore statunitense dietro It Follows e Under The Silver Lake, realizzerà per MGM un nuovo film di supereroi intitolato Heroes & Villains.

I dettagli della trama per ora sono tenuti segreti, ma il progetto è descritto come un'opera completamente rivoluzionaria per il genere dei supereroi, i quali saranno analizzati sotto una luce del tutto nuova: Mitchell ha già completato la sceneggiatura, che è in lavorazione da diverso tempo, e dovrebbe iniziare i casting per i ruoli principali nei prossimi giorni. Oltre a scrivere e dirigere, Mitchell sarà anche produttore insieme a Chris Bender (Mulan, Una Notte da Leoni) e Jake Weiner (Mulan, My Spy) della Good Fear Content.

Mitchell conosciuto per aver scritto e diretto l'orrore psicologico soprannaturale It Follows, interpretato da Maika Monroe (The Guest; Independence Day: Resurgence), e più recentemente, il thriller-commedia-neo-noir Under the Silver Lake, che è stato presentato a Cannes e ha per protagonista il nominato all'Oscar Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man; The Amazing Spider-Man 2, The Social Network), la candidata al Golden Globe Riley Keough (Mad Max: Fury Road; Logan Lucky) e Topher Grace (That '70s Show; Spider- Man 3).

Vi ricordiamo che Evereye ha inserito Under The Silver Lake al secondo posto della classifica dei migliori film rimasti inediti in Italia; per altri approfondimenti, recuperate la nostra recensione di Under The Silver Lake pubblicata ai tempi della sua anteprima a Cannes.