Da Hermione alle sorelle March: i trent'anni di Emma Watson

Il suo volto è inevitabilmente associato all'universo cinematografico di Harry Potter, che ha dato vita sul grande schermo ai magici romanzi di J.K. Rowling. Ma in questi trent'anni, Emma Watson ha dato prova del suo talento anche in altri contesti e nei ruoli più disparati. Per celebrarla oggi ricordiamo alcuni dei suoi personaggi più amati.

Quando racconta del suo provino per Harry Potter, Emma Watson - britannica nata a Parigi - ricorda soprattutto la preoccupazione e il senso d'inadeguatezza rapportato alle sue compagne di classe che avevano già avuto esperienze simili in altri casting. Invece a spuntarla per il ruolo di Hermione Granger fu proprio lei. Dopo otto audizioni il produttore David Heyman la ritenne perfetta per la parte della brillante giovane apprendista strega di Hogwarts, grande amica degli altri due giovani protagonisti della saga, Harry Potter (Daniel Radcliffe) e Ron Weasley (Rupert Grint), del quale poi s'innamorerà.



Il successo nel ruolo di Hermione prosegue per tutti gli otto film della saga - da Harry Potter e la pietra filosofale (2001) a Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 (2011) - ma al termine del successo planetario raggiunto grazie alla magia creata da J.K. Rowling la carriera è proseguita su buoni livelli. Dei tre compagni di set, Emma Watson è probabilmente l'interprete che ha partecipato ai titoli più altisonanti. Subito dopo la fine della saga compare nel biopic su Marilyn Monroe, diretto da Simon Curtis, dove interpreta un fugace interesse amoroso del protagonista, Colin Clark (Eddie Redmayne). Maggior visibilità le regala l'opera prima di Stephen Chbosky, Noi siamo infinito, al fianco di Ezra Miller e Logan Lerman, nei panni di Sam, di cui il protagonista Charlie (Lerman) è follemente innamorato. Una grande occasione la ottiene l'anno successivo, recitando un ruolo diverso da quelli ai quali aveva abituato il pubblico - quello di una giovane trascinata in brutto giro a causa di cattive amicizie - in Bling Ring di Sofia Coppola.

Dopo varie partecipazioni a produzioni più o meno fortunate come Facciamola finita (2013), Noah (2014), Regression (2015) al fianco di Ethan Hawke e Colonia (2015), ritrova un ruolo iconico interpretando la protagonista Belle nel live action Disney, La bella e la bestia (2017). Negli ultimi anni recita al fianco di Tom Hanks in The Circle (2017) e soprattutto sostituisce Emma Stone nella nuova trasposizione del romanzo di Louisa May Alcott, Piccole donne di Greta Gerwig, nel ruolo di Meg March, al fianco di Saoirse Ronan e Florence Pugh. Nel corso degli anni Emma Watson si è distinta anche per il suo attivismo e il suo impegno in cause umanitarie importanti.



Emma Watson accettò Noi siamo infinito grazie ad una promessa del regista, Stephen Chbosky. Emma Watson e Kristen Stewart hanno compiuto trent'anni a pochi giorni di distanza, visto che la star di Twilight li ha festeggiati pochi giorni fa.