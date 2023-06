Heretic, Hugh Grant nel nuovo film dagli autori di A Quiet Place?

Heretic è il prossimo film dagli autori di A Quiet Place, pellicola con protagonista John Krasinski e che ha riscontrato un successo incredibile grazie all'originalità della narrazione e del contesto.

Hugh Grant è ormai saldamente inserito nella fase di "illustre attore caratterista" della sua carriera, basti pensare ai vistosi ruoli secondari in Paddington 2, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves e The Man from UNCLE, adesso sembrerebbe che l'attore britannico potrebbe unirsi al nuovo horror A24, Heretic.

TheWrap ha confermato che Hugh Grant è in trattative per unirsi al cast di Heretic, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, che ha l'ormai la fama da pellicola la cui trama è tutt'ora completamente avvolta nel mistero.

Tuttavia è pur sempre il nuovo film horror dai ragazzi che hanno scritto il primo A Quiet Place e hanno continuato a dirigere lo slasher della casa stregata Haunt e il recente film di fantascienza con Adam Driver 65, quindi non si può che avere fiducia e sperare ne venga fuori una pellicola quantomeno interessante.

Tra l'altro hanno anche scritto il recente adattamento di Stephen King The Boogeyman, che era previsto per un debutto su Hulu prima di essere promosso a un'ampia uscita nelle sale.

Non resta quindi che rimanere in attesa, sperando di conoscerne finalmente di più sul film in questione ed il suo cast.