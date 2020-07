Here Comes The Flood, Jason Bateman in trattative per dirigere il film originale Netflix

A poche ore dalla sua nomination agli Emmy Awards 2020, Jason Bateman (Ozark, Arrested Development, The Outsider) ha puntato gli occhi oltre l'orizzonte seriale, guardando al lungometraggio Here Comes the Flood, già annunciato heist movie scritto da Simon Kinberg per cui Netflix vorrebbe proprio Bateman come regista.

Il film è stato "vinto" da Netflix la scorsa primavera, durante il lockdown causato dalla Pandemia da Coronavirus, e lo studio avrebbe offerto le redini del progetto al creatore di Ozark, attualmente in trattative iniziali per dirigerlo. Stando alle fonti di Deadline, è possibile che Bateman possa anche divenire l'interprete principale della storia, come già successo per Ozark e in un ruolo minore per The Outsider della HBO.



La storia di Here Comes the Flood segue una grande rapina che vede al centro del racconto una storia d'amore. Alla produzione troveremo lo stesso Kinberg insieme ad Audrey Chon, presidentessa di Genre Films, e alla fine anche Bateman dovrebbe ricevere un credito come produttore, se la trattative andrann a buon fine.



Here Comes the Flood sarà il terzo film da regista di Jason Bateman dopo Bad Words e The Family Fang, con delle capacità altamente affinate e rifinite sul piccolo schermo, per cui è stato ampiamente premiato negli ultimi tre anni.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione commenti.