Hereditary: una scena eliminata dell'horror con Toni Collette

Hereditary - Le radici del male è uno degli horror che ha fatto più discutere negli ultimi mesi. Il film doveva durare tre ore ma il regista Ari Aster ha dovuto tagliare molte scene per poter accorciare il minutaggio. Dal montaggio finale sono state tagliate circa trenta scene e nove di queste sono disponibili nell'edizione Blu-Ray del film.

Una delle scene è stata diffusa online da Collider e mostra alcune anticipazioni piuttosto strazianti. La scena eliminata che è stata pubblicata online mostra i personaggi di Peter e Charlie che arrivano ad una grande festa. Charlie non vuole entrare e dice a Peter di entrare da solo. I due discutono un po', con il fratello maggiore che tenta di convincere l'altro ad entrare e partecipare alla festa. La sequenza è breve, dura meno di trenta secondi, ma dalla scena s'intuisce che Charlie è come se sapesse di non dover partecipare a quella festa.

Hereditary - Le radici del male è uno degli horror recenti più apprezzati, sia dalla critica che dagli spettatori. Diretto da Ari Aster, il film vede nel cast Toni Collette, Milly Shapiro, Alex Wolff, Gabriel Byrne e Ann Dowd.

Hereditary - Le radici del male racconta la storia della famiglia di Annie (Toni Collette), che alla morte della matriarca Ellen Graham, inizia a svelare dei terribili segreti della loro ascendenza, dai quali sarà davvero complicato scappare.

In particolare il personaggio della giovane Milly Shapiro ha conquistato il pubblico in sala e il giudizio positivo degli addetti ai lavori.