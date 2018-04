Hereditary, nuovo inquietante trailer ufficiale per l'acclamato horror di Ari Aster

È grazie alla A24 che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo, inquietantissimo trailer ufficiale di Hereditary, horror diretto da Ari Aster (The Strange Thing About The Johnsons) e acclamato allo scorso Sundance Film Festival che vedrà tra i protagonisti anche Toni Collette.

La storia del film inizierà alla morte di Ellen, matriarca della famiglia Graham. Una volta scomparsa, infatti, la figlia e i suoi cari cominceranno a scoprire verità nascoste e svelare criptici e terrificanti segreti legati alla loro discendenza. Scavando sempre più a fondo, i Graham capiranno presto di dover affrontare il sinistro destino che sembrano aver ereditato, portando a una successione di eventi ad alto tasso di tensione e inquietudine.



Scritto sempre da Aster, Hereditary vede nel cast anche Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd e Gabriel Byrne, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 8 giugno 2018. Hereditary segna anche il debutto alla regia di un film in lingua inglese per Aster, che racconterà con la precisione di un autore in erba la visione da incubo del crollo del nido domestico, trasformando una tragedia familiare in qualcosa di diverso e profondamente inquietante.



Al momento Hereditary ha il 100% su Rotten Tomatoes, definito come uno degli horror migliori degli ultimi anni, un vero capolavoro. Speriamo annuncino presto l'uscita nelle sale italiane.