Hereditary e Midsommar sono collegati? Ecco un'affascinante teoria

L'acclamato sceneggiatore e regista Ari Aster, con con due sole pellicole all'attivo si è guadagnato la nomea di maestro dell'horror della sua generazione, torna a far parlare di se grazie ad una teoria che sembrerebbe collegare Hereditary e Midsommar.

Come potete vedere dalle due immagini postate su Twitter che trovate in calce all'articolo, un utente del social network evidentemente appassionato delle due pellicole horror avrebbe scovato in Hereditary un easter-egg dedicato a Midsommar: nello specifico, l'utente crede che in una scena del primo film di Aster con protagonista Toni Collette vengano mostrati Dani e Christian, protagonisti del secondo lungometraggio del regista interpretati rispettivamente da Florence Pugh e Jack Reynor.

Nelle sue due opere, uscite una dietro l'altra nel 2018 e nel 2019, Aster ha reso il suo stile immediatamente riconoscibile, con la critica che in entrambi i lavori ha lodato gli sforzi maniacali per la cura nei dettagli: possibile che questi sforzi siano stati tali da permettergli di inserire i futuri personaggi del secondo film già nel suo primo lavoro?

Al momento non sono arrivate conferme né smentite da Aster o dagli attori, quindi per ora possiamo considerare questo "easter-egg" come una coincidenza ... ma sarà davvero così? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

