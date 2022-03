Hereditary, Alex Wolf su una scena brutale: 'La feci davvero, ero pieno di sangue'

Ne è passato di tempo dall'uscita di Hereditary, l'horror di debutto di Ari Aster. Ma molti lo ricordano ancora con terrore, soprattutto per le credibilissime interpretazioni di Toni Collette e Alex Wolff. Ora, l'attore è tornato con la memoria a quando si ruppe il naso, slogò la caviglia e ferì il ginocchio per girare una scena brutale.

Assieme a Jordan Peele e Robert Eggers – con i quali condivide una doppietta di pellicole in filmografia e un terzo in uscita – Ari Aster è sicuramente uno dei nomi che stanno rivoluzionando il concetto di horror sperimentale e introspettivo. E la sua pellicola di debutto fu, all’epoca, qualcosa di mai visto, che riportò sulla cresta dell’onda la carriera di Toni Collette – oggi in attesa su Netflix di una seconda stagione di Frammenti di lei – ma fu anche il trampolino di lancio per un attore talentuosissimo come Alex Wolff, impegnato di recente in Old di M. Night Shymalan e Pig di Nicolas Cage.

Ma quel debutto in grande stile, Wolff, se l’è guadagnato col sangue. È lui stesso a raccontarlo nel dettaglio in un’intervista con The Wrap, nella quale ha ripercorso la famosissima scena in cui, posseduto, doveva sbattere la faccia più volte sul banco del suo liceo. Ciò che non sapevamo, è che nel ciak finale che abbiamo visto non c’è niente di fittizio: “Dissi ad Ari quando è arrivata quella scena: ‘Lo farò su una vera scrivania, dimmelo e basta’. E lui rispose: ‘Ti amo e ti ringrazio, ma non è assolutamente consentito, sarebbe decisamente una cosa illegale da fare. Quindi non lo faremo... Prenderemo una scrivania con un cuscino morbido interno’”.

L’attore ha continuato: “Mi sono detto: ‘Ok, fantastico, faremo così, suona meglio’. E poi arrivo lì e lo faccio. Non so cosa mi aspettassi, ma forse pensavo a una scrivania in gommapiuma o qualcosa del genere e in realtà non lo era affatto. Aveva una parte superiore in schiuma ma era dura sul fondo. E visto che ne avevamo solo due a disposizione, dovevo riuscirci in uno o due ciak al massimo. Ho dovuto far uscire il sangue dal mio naso alla perfezione, fare quel salto indietro e anche tutto il resto. Ricordo che dopo stavo solo ansimando, la mia voce era sparita, il sangue stava gocciolando dappertutto e altro sangue stava sgorgando dal mio ginocchio, perché nella foga lo sbattei contro la sedia. Non riuscivo a muovere il braccio per lo scatto che faccio nella scena e anche la mia caviglia era completamente gonfia, sembrava un palloncino”.

Insomma, quando si dice essere votati alla causa, anche se bisogna ammettere che se tutti facessero così senza affidarsi a delle controfigure o più semplicemente non esagerando negli stunt, di qui a qualche mese avremmo tutti gli attori decimati. Trovate qui la nostra recensione di Hereditary, scritta a suo tempo, mentre è in arrivo il terzo film del regista con protagonista Joaquin Phoenix: Disappointment Blvd. Voi che ne pensate di queste prove attoriali estreme? Ditecelo nei commenti!