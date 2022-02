Here: Tom Hanks e Robert Zemeckis di nuovo insieme per il film sul fumetto

Secondo quanto riportato da Deadline, si riformerà sul grande schermo il team creativo dietro al successo del classico senza tempo di Forrest Gump. Robert Zemeckis dirigerà infatti Tom Hanks nell'adattamento cinematografico del graphic novel Here, scritto da Richard McGuire e pubblicato nel 1989 (in Italia è edito da Rizzoli col titolo Qui).

Al momento Zemeckis e Hanks sono alla ricerca di uno studio di produzione o di un servizio streaming che sovvenzioni la pellicola, la cui sceneggiatura sarà curata dal Premio Oscar Eric Roth insieme allo stesso regista. Di seguito la sinossi ufficiale del libro pubblicato da Rizzoli (via Amazon):

"Qui" è ieri, è ora, è sempre. È la storia di un luogo e di ciò che vi è accaduto nel corso di centinaia di migliaia di anni; è un unico racconto composto di attimi vicini e distanti, intrecciati, incastrati, sovrapposti; è la fitta trama della storia di questo mondo, che prende forma di fronte alla prospettiva fissa dell'angolo di un salotto. Pubblicato per la prima volta nel 1989 come ministoria di sole sei pagine sulla rivista "Raw", "Qui" si è imposto immediatamente come un'opera in grado di spalancare al fumetto nuove e prima di allora inimmaginate possibilità di espressione e destinata a ispirare intere generazioni di artisti. Oggi, a più di venticinque anni dalla sua prima pubblicazione, quest'opera fondamentale torna finalmente in una nuova veste: rivista, espansa, colorata, definitiva.

Robert Zemeckis e Tom Hanks erano già tornati a lavorare insieme dopo Forrest Gump in Cast Away e successivamente in Polar Express; prima di Here, tuttavia, li rivedremo ancora al lavoro insieme per il remake in live-action di Pinocchio della Disney dove Hanks interpreterà Geppetto. Pinocchio arriverà direttamente su Disney+ entro la fine del 2022.