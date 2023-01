Here, Tom Hanks e Robert Wright saranno ringiovaniti tramite dall'IA di Metaphysic!

Il nuovo film di Robert Zemeckis Here vedrà i protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, star di Forrest Gump, ringiovaniti digitalmente dall'IA Metaphysic.

Lo ha annunciato pochi minuti la stessa società, leader nel settore dello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, parlando di una "partnership strategica" con il nuovo film prodotto dalla Miramax, Here, che include nel cast anche la star di Yellowstone Kelly Reilly. Secondo il CEO Tom Graham, il costo della creazione di effetti digitali tramite l'IA sarà inferiore tra il 20% e il 50% rispetto al costo della creazione con i VFX 'tradizionali', e aprirà a tantissime altre opportunità inedite. "Ci sarà una proliferazione di contenuti che risulteranno più democratizzati, più economici, coinvolgenti e interessanti", ha detto Graham a TheWrap. Con il lungometraggio attualmente in produzione, tutto ciò che Graham può dire è: "Ogni tecnica è davvero all'avanguardia".

Lo stesso Zemeckis ha affermato in una dichiarazione preparata che in futuro il ringiovanimento degli attori avrà sempre maggiore rilevanza nel cinema. “Questo film in particolare non funzionerebbe senza poter ringiovanire continuamente i nostri attori principali", ha detto il regista, uno dei pionieri nel campo della tecnologia applicata alla settima arte. "Avendo testato ogni tipo di tecnologia di sostituzione del viso e di svecchiamento disponibile oggi, Metaphysic è chiaramente il leader globale nei contenuti AI di qualità e la scelta perfetta per questo film incredibilmente stimolante ed emozionante".

Curiosamente Robin Wright nel 2013 è stata protagonista The Congress, film del regista israeliano Ari Folman che parla proprio della digitalizzazione del volto dell attore nel futuro del cinema: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.