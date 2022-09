Here: Paul Bettany si unisce a Tom Hanks nel nuovo film di Robert Zemeckis

A Febbraio dello scorso anno scoprivamo che Tom Hanks e Robert Zemeckis lavoreranno insieme ancora una volta per il film Here. Da allora sono arrivati altri aggiornamenti, come l'aggiunta di Robin Wright al cast. Adesso al parterre di attori entrerà a far parte anche un'altra star di alto livello: Paul Bettany.

Dopo essere recentemente apparso nella serie della BBC A Very British Scandal, l'attore è pronto per una nuova sfida in un prodotto decisamente diverso. Here sarà infatti l'adattamento della graphic novel omonima di Richard McGuire, descritta come un'odissea mozzafiato attraverso il tempo e la memoria. La location principale è il New England, e protagonisti saranno diverse coppie e generazioni, le cui vite si intrecceranno in una rete di perdita, amore e lotta.

Dopo quasi trent'anni, questa pellicola riunirà il team principale di Forrest Gump: oltre ad Hanks e Zemeckis, rispettivamente protagonista e regista del film, il progetto coinvolgerà infatti anche Eric Roth, il quale sarà incaricato di adattare la sceneggiatura. In questo panorama Bettany è sicuramente un'aggiunta di alto livello. L'attore, infatti, ha esperienze di vario tipo nel suo curriculum, e passa dalla precedentemente citata A Very British Scandal ai prodotti Marvel, dove ha vestito i panni di Visione.

E voi, siete curiosi di scoprire di più su Here? Fatecelo sapere nei commenti! Il film sarà realizzato dalla Miramax e distribuito da Sony.