Here, Michelle Dockery entra nel cast del nuovo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

New entry nel cast del nuovo film di Robert Zemeckis, Here, con protagonista il premio Oscar Tom Hanks. Si tratta della star di Downton Abbey, Michelle Dockery, che farà parte dell'adattamento dell'omonimo graphic novel di Richard McGuire. Secondo Deadline, Sony ha acquisito i diritti nazionale e Miramax quelli internazionali.

In Here, che rappresenta la nuova collaborazione tra Eric Roth, Tom Hanks e Zemeckis dai tempi di Forrest Gump, si raccontano le vicende che si sono verificate in una stanza nel corso di centinaia di migliaia di anni.



Dopo Forrest Gump, Hanks - che a gennaio si è difeso dalle accuse di nepotismo a Hollywood - ha lavorato con Zemeckis nei film Cast Away e The Polar Express e con Roth per il film Molto forte, incredibilmente vicino.

Nei prossimi mesi Dockery sarà impegnata nelle riprese di Please Don't Feed the Children, esordio alla regia di Destry Allyn Spielberg, figlia di Steven.



Un esordio molto atteso e che ha emozionato la giovane Spielberg:"Sono così grata di avere l'opportunità di portare questa storia sullo schermo con un team così collaborativo e stimolante. È molto più di un semplice film dell'orrore".



Per quanto riguarda Zemeckis, si tratta del ritorno dietro la macchina da presa a distanza di pochi mesi; su Everyeye trovate la recensione di Pinocchio, l'ultimo film del regista di Ritorno al futuro, con Hanks nel cast.