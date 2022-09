Here: Kelly Reilly di Yellowstone nel cast del film con Tom Hanks

Come ben sapete, gran parte del team di Forrest Gump lavorerà insieme ad un nuovo atteso progetto. Qualche mese fa è stato infatti annunciato Here, che riunirà il regista Robert Zemeckis e Tom Hanks, oltre a Robin Wright e allo sceneggiatore Eric Roth.

Come riportato da Deadline, gli ultimi aggiornamenti riguardano il cast della pellicola, con l'aggiunta della star di Yellowstone Kelly Reilly. L'attrice si unisce così a Paul Bettany, che è stato annunciato poco giorni fa.

Basato sulla graphic novel omonima di Richard McGuire, Here è descritta come un'odissea mozzafiato attraverso il tempo e la memoria. La location principale è il New England, e protagonisti saranno diverse coppie e generazioni, le cui vite si intrecceranno in una rete di perdita, amore e lotta.

In Yellowstone, che tornerà presto con la quinta stagione, Reilly interpreta dal 2018 Beth Dutton, figlia di John Dutton, interpretato da Kevin Costner. In Here, l'attrice tornerà a lavorare insieme a Zemeckis, dopo il suo ruolo da protagonista in Flight con Denzel Washington. Il ruolo le è valso gli elogi della critica e ha contribuito a lanciare la sua carriera.

Il film è prodotto dall' ImageMovers di Zemeckis e da Jack Rapke insieme a Bill Block della Miramax. Sony Pictures distribuirà il film nelle sale negli Stati Uniti, mentre Miramax detiene i diritti internazionali della pellicola.