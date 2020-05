Here Comes The Flood: la trama del film prodotto da Simon Kinberg svela una storia d'amore

Simon Kinberg sta lavorando alla sua prima sceneggiatura originale dai tempi di Mr. and Mrs. Smith, e nelle ultime ore sono state pubblicate alcune novità riguardanti il tipo di film al quale Kinberg lavorerà nelle vesti di produttore. Il titolo è Here Comes The Flood e Kinberg al momento si sta occupando del thriller in uscita a gennaio, 355.

Here Comes The Flood dovrebbe comprendere un grosso colpo nella trama e soprattutto una storia d'amore.

Nelle ultime ore anche altri dettagli su altri progetti hanno coinvolto proprio la sceneggiatura, in particolare quella che riguarda la pellicola che vedrà protagonisti Dwayne Johnson e Emily Blunt, con il titolo Ball and Chain, tratto dall'omonimo fumetto.



Simon Kinberg negli ultimi tempi ha lavorato soprattutto alla sceneggiatura dei film legati al franchise degli X-Men, con titoli come Conflitto finale, Giorni di un futuro passato, Apocalisse e Dark Phoenix.

Degli ultimi due titoli Kinberg si è occupato anche della regia, ricevendo recensioni piuttosto contrastanti, soprattutto per quanto riguarda Dark Phoenix, che vede protagonista Sophie Turner, nei panni dell'iconico personaggio di Jean Grey.

Per Simon Kinberg si tratta di un periodo prolifico nonostante il flop di Dark Phoenix e la poca considerazione della stampa nei confronti del film.