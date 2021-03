Here Are The Young Men, ecco il trailer del film con Anya Taylor-Joy e Travis Fimmel

Una carrellata di star dalle vostre serie preferite ha preso parte al film Here Are The Young Men, di cui vediamo ora un primo trailer ufficiale. Un paio di nomi? Anya Taylor-Joy e Travis Fimmel.

Diretto dall'attore di Merlin Eoin Macken, Here Are The Young Men può contare sulla partecipazione dell'attrice da poco vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione in The Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy, dei protagonisti di Vikings Travis Fimmel e Ferdia Walsh-Peelo, delle star di Game of Thrones Dean Charles Chapman e Conleth Hill, degli attori di Peaky Blinders Ralph Ineson e Finn Cole, dell'attrice di Bloodlands Lola Petticrew e del villain di Krypton Emmett J Scanlan.

La pellicola irlandese basata sull'omonimo romanzo di Rob Doyle "si occuperà di catalogare l'ultimo hurrah di tre giovani diplomandi intenti a a celebrare la loro nuova libertà con una epocale sbornia. Ma quando si troveranno di fronte a un terribile incidente, il trio dovrà fare i conti con una delle più grandi sfide della loro vita: affrontare i propri demoni interiori".

Il film che è stato presentato lo scorso anno al Galway Film Fleadh, arriverà ad aprile negli Stati Uniti, mentre non sappiamo ancora nulla su una sua eventuale distribuzione italiana. In testa alla notizia potete trovare il primo trailer ufficiale.